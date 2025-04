Homem condenado a mais de 23 anos de prisão por roubo é capturado em Belém

A Polícia Civil do Pará, por meio da 14ª Seccional Urbana de Ananindeua, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana, cumpriu, nesta segunda-feira (31), um mandado de prisão por sentença condenatória contra Alexandre Breno Monteiro Santos, acusado de roubo qualificado. A prisão ocorreu no bairro Parque Verde, em Belém, após uma semana de diligências ininterruptas.

O investigado, segundo a polícia, possuía dois mandados de prisão em aberto, ambos relacionados ao crime de roubo. O primeiro mandado foi expedido pela 4ª Vara Criminal de Ananindeua, e o segundo, pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana.

De acordo com a polícia, as penas somadas ultrapassam 23 anos de reclusão. No momento da abordagem, ele não ofereceu resistência e foi conduzido à Seccional para os devidos procedimentos legais.