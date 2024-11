Homem com tornozeleira eletrônica morre afogado em piscina durante festa em Santarém

A Polícia Civil investiga o caso de um homem identificado como Gabriel Furtado Pereira, de 24 anos, que morreu após se afogar em uma piscina durante uma festa em um imóvel de Santarém, no oeste do Pará. O caso ocorreu na manhã de quarta-feira (27/11), no bairro Prainha, quando pessoas que estavam na festa acionaram uma ambulância para socorrer a vítima. Gabriel usava tornozeleira eletrônica.

“A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias da morte de Gabriel Furtado Pereira, vítima de afogamento. Perícias foram solicitadas”, comunicou a PC.

Segundo as informações iniciais, a vítima e um grupo de pessoas participavam de uma festa na residência. Eles faziam o consumo de bebidas alcoólicas no local. Ainda na madrugada, moradores da área já teriam informado à polícia sobre o som alto da festa, que incomodava os vizinhos. Uma viatura foi ao local e solicitou a diminuição do barulho e as pessoas na festa teriam obedecido. No entanto, horas depois, uma ambulância foi chamada para o mesmo local, já para realizar o socorro do jovem afogado.

Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, foi informado que Gabriel havia sido retirado do fundo da piscina. As pessoas na festa não teriam visto quando ele caiu na água, mas tentaram o socorrer ao perceber que o jovem não apresentava mais sinais vitais. Além da vítima, outras duas mulheres e dois homens também estavam na casa no momento que a ambulância chegou.

Após constatarem o óbito, três pessoas que estavam na casa foram encaminhadas para a 16ª Seccional Urbana de Polícia, para prestar esclarecimentos. Um dos detidos é um jovem de 26 anos que, segundo a polícia, já teria passagem por tráfico de drogas. Após falarem com as autoridades policiais, as pessoas foram liberadas.