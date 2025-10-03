Homem com mandado de prisão por pensão alimentícia é preso em Óbidos

Um homem que tinha mandado de prisão civil por débito de natureza alimentar foi detido na quinta-feira (2/10) em Óbidos, região oeste do Pará. A prisão ocorreu depois que equipes de fiscalização da Base Integrada Fluvial ‘Candiru’, em ação conjunta, encontraram o suspeito em uma embarcação com destino a Santarém, no oeste do Pará.

O trabalho policial das equipes integradas do Grupamento Fluvial, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, com apoio das guarnições da Polícia Militar, objetivou a fiscalização das embarcações que passam no estreito de Óbidos. Na vistoria à embarcação “Aliança com Deus”, com saída de Manaus (AM), foi identificado o passageiro com mandado de prisão em aberto.

O homem foi encaminhado à equipe da PC para os devidos procedimentos legais. De acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, a prisão é resultado da importância das bases fluviais no Pará.

“As bases fluviais têm desempenhado um papel fundamental no combate à criminalidade em nossos rios, proporcionando uma presença constante e dissuasora contra práticas ilegais. Com a ampliação dessas bases, como a que será entregue na região do Baixo Tocantins, reforçamos nosso compromisso com a segurança da população ribeirinha e a proteção de nossos recursos naturais. Esses investimentos são essenciais para garantir a ordem e a tranquilidade em todo o estado do Pará”, afirmou.