Homem com 'laboratório de droga' em casa é preso no município de Bragança

Um homem foi preso após ser flagrado mantendo uma espécie de "laboratório de droga" na própria casa no município de Bragança, no nordeste paraense. Conforme informações repassadas pela Polícia Militar nesta quarta-feira (20), o flagrante foi feito por militares do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM), na noite de terça-feira (19). O acusado fabricava entorpecentes para comercializar na residência onde morava, localizada na Vila de Caratateua.

Diversas denúncias de que o suspeito estaria vendendo drogas chegaram aos militares. Partindo disso, os policiais foram até o local e constataram a prática criminosa. Na residência foram encontrados diversos materiais entorpecentes e ainda uma balança de precisão. Não foi detalhado, entretanto, que tipos de drogas foram encontradas na casa do acusado.

O homem foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia. O acusado, que não teve a identidade informada pelas autoridades, está à disposição da Justiça.

Denúncias de tráfico de drogas e outros crimes podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita. A pena prevista para esse tipo de prática ilícita varia entre 5 a 15 anos de reclusão e mais multa.

A redação integrada de O Liberal também recebe a qualquer momento informações de ocorrências como incêndios, homicídios e acidentes graves, via texto, áudio, foto e vídeo pelo WhatsApp: basta contactar no número (91) 98568-2542.