Mulher com 160 quilos de hidrômetros é preso no Guamá

Uma mulher foi presa, nesta quarta-feira (6), com 160 quilos de hidrômetros da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) destruídos. A suspeita é dona de um ferro-velho e estava com os equipamentos. A operação "Aquarius" foi da Polícia Civil, em parceria com a emrpesa pública.

A suspeita está sendo apresentada na Seccional de Polícia Civil do Guamá para prestar esclarecimentos. Mais informações devem ser repassadas em breve pela Cosanpa.

Os equipamentos foram apreendidos e a dona do ferro velho foi detida (Agência Pará)

Paul Simons, engenheiro da Cosanpa, explica que o órgão está substituindo 180 km de redes. A troca de hidrômetros faz parte do trabalho poara aferição correta.

"Esses equipamentos nos custam R$ 300, incluindo a mão de obra para instalação. Mas o valor de venda é irrisório, chega a R$ 5. Recuperamos todos os equipamentos danificados. Pedimos à população: sempre que isso ocorrer, comunique à polícia", explicou Simons.

Matéria em atualização.