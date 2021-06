Homem citado em caso Ravyla é liberado por falta de provas; dois continuam presos

Continuam as investigações que apuram as circunstâncias da morte da pequena Ravyla Dagila de Sousa, de10 anos, na cidade de Viseu, no nordeste paraense. Na tarde de domingo (27), um homem que chegou a ser citado por um dos presos no caso foi conduzido por policiais militares até a 6° Regional Integrada de Segurança Pública (RISP) - Delegacia de Capanema. Entretanto, ele solto após ser ouvido pelas autoridades policiais, segundo informou o delegado Augusto Leme, que preside o inquérito policial sobre o caso.

Para tentar provar a inocência, o homem chegou a gravar um vídeo, que divulgou nas redes sociais, negando qualquer tipo de envolvimento no caso. Segundo a Polícia Civil, duas pessoas continuam presas após terem mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. Um terceiro apontado como envolvido no crime está foragido e está sendo procurado.

O caso gerou comoção na cidade do interior paraense. A menina foi encontrada sem vida na manhã da última sexta-feira (25), em uma área rural da cidade chamada Porto Grande. Ela estava desaparecida desde a última segunda-feira (21).

No dia anterior ao cadáver ser encontrado, amigos e moradores do município saíram às ruas em uma manifestação pacífica para cobrar das autoridades policiais mais agilidade nas investigações. A mobilização pelas buscas da criança chegou a ultrapassar as fronteiras de Viseu e moradores de várias localidades vizinhas também participaram ativamente das buscas pela menina.

Relembre o caso

A pequena Ravyla desapareceu após ir em uma feira que fica perto de sua casa, para comprar cheiro-verde e alguns outros itens para a família. Depois de algum tempo, a mãe da criança estranhou o fato de ela não ter voltado para casa, e saiu à sua procura.

Moradores disseram que a garota foi vista conversando na feira com um vendedor de produtos faciais, pouco antes de desaparecer.

Denúncias

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar nas investigações do caso sejam repassadas às autoridades pelo Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações (Ciop) - 190, ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181.