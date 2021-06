Homem é morto ao desembarcar em porto da Cidade Velha

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (22), no bairro da Cidade Velha, em Belém. O crime ocorreu na rua Triunvirato esquina com a travessa de Breves. Segundo informações preliminares, a vítima teria chegado de viagem pelo Porto do Arapari, onde pegou um táxi para ir embora com a mulher com quem estava.

Minutos depois, o carro foi abordado por homens que estavam em uma motocicleta. Os suspeitos efetuaram os disparos e fugiram. A Polícia Militar está no local. Peritos do Instituto Médico Legal cuidam da remoção do corpo. Mais informações em instantes.