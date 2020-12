Homem briga em festa e é encontrado morto em comunidade de Santarém

Um homem foi encontrado morto em uma localidade quilombola, na zona rural do município de Santarém, no oeste paraense. A vítima, que não teve a identidade informada, foi encontrada sem vida na comunidade Bom Jardim, na manhã deste domingo (13). De acordo com moradores da área, o homem não morava no local.

Informações levantadas por agentes da Polícia Civil indicam que a vítima teria se envolvido em uma briga ainda na noite de sábado (12), durante uma festa na comunidade. Dois homens se desentenderam durante a programação e, como não foram mais vistos depois da confusão, populares acreditaram que a situação havia sido resolvida. Entretanto, o que aparentemente acabou por ali parece ter tido uma continuação. Um dos envolvidos foi encontrado morto pela manhã.

Não há informações sobre o que teria ocasionado a discussão. O suspeito de ser o autor do crime fugiu após o homicídio e ainda não foi preso. De acordo com a Polícia, um homem conhecido como "A Lei" teria sido o homicida.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.