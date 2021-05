Homem briga com cunhado e é morto a golpes de enxada em Parauapebas

Uma briga entre dois homens do mesmo ciclo familiar terminou de maneira trágica no sudeste paraense. Adelson Silva Oliveira, de 38 anos, foi assassinado a golpes de enxada no domingo (30), no bairro Montes Claros, no Complexo VS-10, na cidade de Parauapebas. Segundo o relato policial, a vítima teria se envolvido em uma briga com o cunhado e acabou sendo morta por ele.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para atender a ocorrência. Entretanto, ao chegar ao local, o algoz já havia fugido de onde cometeu o crime. Não há informações de como e por qual motivo a discussão entre os dois homens teve início.

O corpo de Adelson Silva Oliveira foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará por um exame de necropsia que irá indicar com precisão a causa da morte. A vítima tinha sinais de espancamento e rasgos nos dedos.

Segundo o delegado plantonista Dufray Abade, da delegacia de Parauapebas, o assassino já foi identificado e está sendo procurado pela Polícia Civil. As informações são do Correio de Carajás.

Detalhes sobre o paradeiro do acusado podem ser repassadas de forma anônima e gratuita por meio do Disque-Denúncia, 181.