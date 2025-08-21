Homem baleado em tentativa de homicídio morre no dia seguinte em Castanhal

Morreu nesta quinta-feira (21) o homem identificado como Gilberto Reis Melo, que havia sido vítima de uma tentativa de homicídio na noite anterior, na travessa Rondônia, bairro Imperador, em Castanhal, no nordeste paraense.

Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta foram até a residência da vítima e chamaram por ela. Quando Gilberto saiu para atender, foi surpreendido com disparos de arma de fogo. Ele foi atingido por quatro tiros, que acertaram o abdômen e o tórax.

Ainda ferido, Gilberto conseguiu relatar aos policiais que não conseguiu identificar o modelo da moto nem as características dos suspeitos, que fugiram logo após a ação criminosa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a vítima para a UPA de Castanhal, mas ele não resistiu aos ferimentos.

A polícia informou que Gilberto tinha passagem por tráfico de drogas, mas não forneceu maiores detalhes se esse passado tem relação com a sua morte.

Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.