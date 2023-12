Homem ataca primo com facão e foge ao perceber chegada da PM, no Marajó

Um homem, que estaria armado com um facão, teria atacado o primo após uma briga, no último domingo (3), no município de Chaves, no Marajó, e fugiu após a Polícia Militar ser acionada. Conforme as informações iniciais, o suspeito, que não teve a identidade revelada, teria desferido golpes de terçado contra o primo, que teve ferimentos na região das mãos. O homem ainda teria ameaçado o familiar afirmando que iria retornar com uma arma de fogo para ‘terminar o serviço’.

De acordo com o Portal Notícia Marajó, a Polícia Militar esteve no local onde a vítima foi atacada pelo suspeito e constataram o crime. Além disso, o pai da vítima teria informado o endereço do suposto agressor. Quando os agentes chegaram ao local, viram quando o suspeito correu para uma área de mato. Os PMs ainda realizaram buscas no local, mas não encontraram o suspeito.

Segundo as autoridades policiais, durante a operação os agentes encontraram duas armas de fogo na casa do suspeito, uma calibre 36 e outra calibre 28. Também haviam cinco munições deflagradas e uma intacta, além de três aparelhos celulares. Diante dos fatos, as armas e os aparelhos celulares apreendidos, assim como a vítima, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Afuá. O suspeito ainda não havia sido encontrado.