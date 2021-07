Homem arromba cinco salas comerciais de condomínio em Ananindeua

A ala comercial do Condomínio Neo Fiori, localizado na rodovia Mário Covas, em Ananindeua, foi arrombada neste sábado (31). Por volta das 6h20 da manhã, um homem arrombou cinco salas. De um escritório de advocacia, ele furtou um notebook com várias petições e arquivos confidenciais. E, das outras salas, TV e outros objetos. “Já chorei tanto. Não pelo valor material, mas pelos meus arquivos de trabalho de sete anos de advocacia”, disse uma das vítimas, que preferiu não se identificar.

O condomínio tem a ala residencial e as salas comerciais. Mas só tem portaria na ala residencial. Na ala comercial não tem porteiro. Nas imagens do circuito interno, aparece um homem saindo do prédio com os objetos furtados. Os proprietários e inquilinos estão revoltados com a falta segurança naquela área e no condomínio. É que o condomínio fica quase em frente à Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil. A ocorrência foi registrada na seccional da Cidade Nova. E a perícia será realizada na segunda-feira (2). Denúncias sobre o autor desse furto podem ser feitas por meio do disque 181. O sigilo é garantido.