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Polícia

Homem armado assalta idosa e foge de moto no Umarizal, em Belém

O suspeito fugiu em uma motocicleta na companhia de um segundo criminoso que o aguardava nas proximidades

O Liberal
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Homem armado assalta idosa e foge de moto no Umarizal, em Belém. (Reprodução/redes sociais)

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (26) mostra o momento em que um homem assalta uma mulher na travessa Dom Romualdo de Seixas com a Oliveira Belo, no bairro do Umarizal, em Belém.

Nas imagens, o suspeito, vestindo camisa vermelha e calça jeans, aparece armado e aborda a vítima, uma idosa, puxando os braços dela. A mulher ainda reage e tenta impedir a ação, mas o criminoso consegue fugir. Não há confirmação sobre o que exatamente ele roubou.

Uma segunda gravação registra a sequência da fuga. O homem sobe na garupa de uma motocicleta, onde um comparsa já o aguardava nas proximidades. Antes de deixar o local, o suspeito tenta esconder a placa do veículo com as mãos, mas logo em seguida solta e coloca o capacete. A dupla foge em direção à Praça Brasil.

Prisão

No fim da tarde desta quinta-feira (26), os suspeitos foram presos pela Polícia Militar no bairro do Jurunas. Com eles, os agentes localizaram a motocicleta utilizada no crime.

Após a prisão, os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável por investigar o assalto registrado hoje e apurar o possível envolvimento da dupla em outros crimes na capital. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos envolvidos.

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