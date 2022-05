Homem ameaça guarnição policial com terçado e é preso por desacato

Um homem foi preso por desacato à autoridade na noite do último sábado (30) após ameaçar a guarnição policial com um terçado. Na ocasião, a Polícia Militar havia sido acionada para conter uma briga generalizada no bairro Área Verde, em Santarém, oeste do Pará. O homem identificado como Rosivaldo Barbosa Bezerra estava armado com um terçado.

Segundo informações repassadas pela polícia, ao chegar no local a guarnição da PM foi recebida com ameaças de Rosivaldo, que estava armado com um terçado. Mesmo com a ordem para largar a arma branca, ele não obedeceu e partiu para cima da polícia.

Diante da ameaça, a polícia informou que precisou fazer um disparo em direção às pernas do homem para conter as agressões, mas não chegou a atingir o homem. Rosivaldo continuou com o terçado batendo em uma lixeira e ameaçando os policiais.

"Tira a farda e parte pra cima pra ver o que vai acontecer", esbravejou o homem.

A polícia conseguiu prender Rosivaldo Barbosa após uma distração dele e com a ajuda de populares ele foi desarmado. A guarnição efetuou a prisão por desacato e encaminhou para a 16ª Seccional da Polícia Civil de Santarém.