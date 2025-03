Homem alcoolizado dorme sob ônibus e tem perna ferida em Castanhal

Um homem identificado como Edmundo ficou ferido após um ônibus passar por cima de sua perna no bairro Jaderlândia, em Castanhal, no Pará, na última sexta-feira (21/03). Segundo testemunhas, a vítima tinha consumido bebida alcoólica e acabou dormindo embaixo do veículo que estava parado em via pública. No momento em que o motorista saiu, "não tinha visto o cidadão e passou por cima da perna, ferindo-o", relataram. O estado de saúde dele não foi compartilhado.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). De acordo com a Polícia Militar, o mesmo indivíduo havia causado tumulto em uma padaria horas antes.

Uma fonte policial explicou que a guarnição do 5° Batalhão da Polícia Militar (BPM) passou pelo local no momento do atendimento e confirmou que a vítima estava em estado de embriaguez. “Dizem que tem deficiência cognitiva, tenha dormido embaixo do ônibus e teria machucado uma perna. Foi socorrido pelo SAMU e levado para uma UPA”, afirmou.