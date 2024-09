Homem agride mulher e morre esfaqueado por filha dela em Itaituba (PA)

Um caso de violência doméstica foi verificado, neste domingo (29), no bairro Novo Paraíso, no final da 34ª rua, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. Antônio Edivaldo Pereira Sousa Silva, 41 anos, morreu em virtude de ter sido esfaqueado durante uma discussão em família. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Itaituba.

Antônio Edivaldo teria agredido Eliane Santos, de 42 anos, durante discussão com a companheira. Ocorre que uma filha de Eliane de 23 anos interveio no caso. Ela desferiu golpes de faca contra ele, como estratégia de defesa da mãe. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do fato.

Apuração

O caso se deu por volta das 13h e foi registrado na Delegacia de Polícia às 16h30. Informações preliminares obtidas pela Polícia em Itatuba dão conta de que Antônio Edivaldo teria agredido Eliane Santos que apresentava sangramento na cabeça. Ele tinha um canivete no bolso, mas ainda não se sabe se teria ou não usado esse objeto durante a discussão com a companheira.

A discussão entre o casal acabou importunando a filha de Eliane que estava no quarto dela na casa. A jovem se dirigiu, então, até o local onde Antônio e Eliane estavam e solicitou ao homem para deixar a casa da mãe dela. Mas, ele se negou. A filha observou que ele tinha um canivete e que Eliane estava machucada. Então, decidiu agir na defesa da senhora e acabou desferindo duas facadas nas costas de Antônio. Quando os policiais chegaram até a casa de Eliane, o homem já estava morto.

O caso tramitará agora pela Delegacia de Homicídios de Itaituba. A jovem de 23 anos responderá ao inquérito policial em liberdade.