Homem agride irmã com socos e é preso em Parauapebas

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia por agredir a própria irmã a socos no último domingo (10), em Parauapebas, região sudeste do Pará. O caso aconteceu no bairro dos Minérios e o suspeito não teve nome divulgado. A vítima disse que a agressão foi sem motivo. As informações são do Native News Carajás.

A mulher disse que o suspeito começou a agredi-la após ela abrir o portão da casa para o irmão entrar. Segundo a vítima, o homem bateu no portão e a agrediu com um soco no rosto. A violência doméstica só terminou com a ajuda de vizinhos que interviram e conseguiram conter o agressor.

O homem foi conduzido e apresentado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, em Parauapebas. No local, a mulher registrou ocorrência contra o irmão. O suspeito foi autuado em flagrante por violência doméstica.

Como denunciar violência doméstica

Para denunciar casos de violência doméstica basta ligar para o número 180, à Central de Atendimento à Mulher. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. Além de fornecer informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso.

A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher. O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países.