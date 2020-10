Homem é preso acusado de estuprar a filha de cinco anos, no Marajó

Um homem suspeito de praticar o crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, de cinco anos de idade, foi preso durante ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil.

A prisão ocorreu no município der Ponta de Pedras, na ilha do Marajó, no Pará, na manhã desta sexta-feira (16).

Ainda segundo a Polícia Civil, após o crime, ocorrido no último dia 11, a criança foi encaminhada para escuta especializada e exames periciais junto ao Propaz, em Belém, capital do Estado.

Com o avanço das investigações, o mandado de prisão preventiva e busca e apreensão foi decretado judicialmente, diante de prova de materialidade delitiva e indícios de autoria do crime em desfavor do homem.

Diante do fato, uma equipe de policiais civis e militares se diligenciou até a comunidade, que fica cerca de uma hora e meia distante, de carro, da sede do município, onde o suspeito foi localizado.