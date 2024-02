Helicóptero desaparecido no Pará: corpo é encontrado em área de buscas por aeronave

Na manhã desta quarta-feira (21) continuam as buscas pelo helicóptero que desapareceu a caminho de Marabá, no sudeste do Estado. Conforme as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), um corpo foi localizado em uma ilha, próximo a localidade de Porto Novo, no município de Jacundá, sudeste do Pará, área onde ocorrem as buscas pela aeronave. Até o momento, não há informações se o corpo é de um dos ocupantes do helicóptero.

Equipes da PRF e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) participam das ações para localizar a aeronave e já se deslocaram até o local onde o corpo foi encontrado. De acordo com o que foi informado pelos agentes, as equipes já estavam em Porto Novo, na cidade de Jacundá, e faziam o embarque em um barco que os levaria até a área mencionada pelas pessoas que localizaram o corpo.

A aeronave era tripulada pelo piloto e empresário, Josimar Éneas da Costa e os passageiros Nildo Ferreira e Abílio Manoel Figueiredo Medeiros, sendo um deles funcionário do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O helicóptero alçou voo na segunda-feira (19), às 18h30, da Chácara Bela Vista, Vila Maracajá, zona Rural do Município de Novo Repartimento-PA com destino ao município de Marabá, também no sudeste do Pará. No entanto, não chegou ao destino previsto.

Conforme divulgado pelas autoridades policiais, o helicóptero era um Marca/Modelo ROBINSON R44 PREFIXO PR BLZ, Cor Preta. De acordo com nota, a Polícia Civil do Estado do Pará informou que às 13h20 tomou conhecimento da ocorrência de um desaparecimento da aeronave, que até o momento não foi encontrada.