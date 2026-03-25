Guardas municipais são afastados após homem ser agredido durante fiscalização em Belém

O secretário executivo de Ordem Pública e Defesa Civil, João Vitor Magalhães, anunciou nesta quarta-feira (25/3) o afastamento de guardas municipais envolvidos na agressão a um homem em Belém. O episódio ocorreu na madrugada do último domingo (24/3), na calçada de um bar na avenida Marquês de Herval, esquina com a Travessa Timbó, no bairro da Pedreira. Uma câmera de segurança registrou o caso e a filmagem circulou nas redes sociais.

A gravação mostra os agentes confrontando três pessoas na calçada. Um dos servidores, que está com o rosto coberto, desfere um soco contra a vítima, enquanto ela está de costas. Pouco tempo depois, o guarda agride novamente o rapaz.

Pelo Instagram, Magalhães se pronunciou sobre o caso. Ele contou que o caso foi registrado durante uma fiscalização a um estabelecimento que possui “diversas denúncias” por perturbação de sossego.

“Uma guarda municipal cedido para o grupamento de Ordem Pública teve uma abordagem indevida com um cidadão que estava nesse estabelecimento. Prontamente liguei para o comandante da Guarda Municipal, para que (o caso) pudesse ser apurado pela Corregedoria da Guarda com rigor. Não vamos admitir e nem tolerar nenhum tipo de conduta errada dos nossos servidores, principalmente da Ordem Pública”, disse ele.