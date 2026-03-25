Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Guardas municipais são afastados após homem ser agredido durante fiscalização em Belém

O episódio ocorreu na madrugada do último domingo (24/3), na calçada de um bar na avenida Marquês de Herval, esquina com a Travessa Timbó, no bairro da Pedreira

O Liberal
fonte

A imagem mostra momentos da agressão. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

O secretário executivo de Ordem Pública e Defesa Civil, João Vitor Magalhães, anunciou nesta quarta-feira (25/3) o afastamento de guardas municipais envolvidos na agressão a um homem em Belém. O episódio ocorreu na madrugada do último domingo (24/3), na calçada de um bar na avenida Marquês de Herval, esquina com a Travessa Timbó, no bairro da Pedreira. Uma câmera de segurança registrou o caso e a filmagem circulou nas redes sociais.

A gravação mostra os agentes confrontando três pessoas na calçada. Um dos servidores, que está com o rosto coberto, desfere um soco contra a vítima, enquanto ela está de costas. Pouco tempo depois, o guarda agride novamente o rapaz.

Pelo Instagram, Magalhães se pronunciou sobre o caso. Ele contou que o caso foi registrado durante uma fiscalização a um estabelecimento que possui “diversas denúncias” por perturbação de sossego.

“Uma guarda municipal cedido para o grupamento de Ordem Pública teve uma abordagem indevida com um cidadão que estava nesse estabelecimento. Prontamente liguei para o comandante da Guarda Municipal, para que (o caso) pudesse ser apurado pela Corregedoria da Guarda com rigor. Não vamos admitir e nem tolerar nenhum tipo de conduta errada dos nossos servidores, principalmente da Ordem Pública”, disse ele.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

guarda municipais

afastados

homem ser agredido

fiscalização

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Belém: perseguição policial no bairro de São Brás termina com dois presos e suspeito baleado

De acordo com a PC, agentes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) receberam uma informação de um carro envolvido em um caso de sequestro relâmpago ocorrido no final do ano passado

25.03.26 16h23

POLÍCIA

Guardas municipais são afastados após homem ser agredido durante fiscalização em Belém

O episódio ocorreu na madrugada do último domingo (24/3), na calçada de um bar na avenida Marquês de Herval, esquina com a Travessa Timbó, no bairro da Pedreira

25.03.26 15h50

POLÍCIA

Câmera flagra atropelamento de criança de 4 anos enquanto brincava na frente de casa em Abaetetuba

O suspeito de conduzir o automóvel, Rosinaldo Cavalcante Macêdo, segue foragido

25.03.26 15h19

POLÍCIA

Homem é preso por orquestrar internação ilegal da tia e roubar cartões dela em Belém

De acordo com as investigações policiais, ele entrou em contato com uma clínica psiquiátrica, narrando falsamente que a vítima se encontrava em surto psicótico

25.03.26 14h47

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

AFOGAMENTO

Adolescente morre após se afogar no ‘lago da Coca-Cola’, em Salinópolis

Banhistas retiraram o jovem da água, que foi levado ao Hospital Regional, mas não resistiu

25.03.26 8h48

ACIDENTE

Carreta tomba sobre caminhonete e deixa uma pessoa morta e outra ferida na BR-163, em Trairão

O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (25)

25.03.26 11h44

POLÍCIA

Homem é preso por manter relacionamento e engravidar adolescente com deficiência intelectual no Pará

A investigação teve início após duas servidoras de um posto de saúde do município de Marapanim comparecerem à unidade policial apresentando relatório médico informando que o investigado mantinha relação com a jovem de 14 anos

24.03.26 14h53

HOMICÍDIO

Motorista por aplicativo é morto a tiros no bairro do Benguí, em Belém

O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (24)

24.03.26 10h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda