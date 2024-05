Guarda municipal suspeito de agredir a ex-namorada é preso em Belém

O guarda municipal Diego Silva Costa foi preso preventivamente nesta quarta-feira (15) pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas. A determinação partiu da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Diego é suspeito de agredir diversas vezes a ex-namorada, a cabeleireira Suhellen Castro. Ele já tinha sido afastado das funções.

Por nota, a Polícia Civil informou que “e​quipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM/Belém) deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito dos crimes de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas”.

Já a Guarda Municipal comunicou que “as tratativas para apuração da conduta funcional do servidor estão em andamento”. A corporação acrescentou que “o servidor público foi afastado de suas funções operacionais e seu porte de arma funcional suspenso no dia 24 de abril”.

VEJA MAIS

Um dos crimes cometidos por Diego foi registrado em fevereiro deste ano. Vídeos que circularam nas redes sociais trouxeram as agressões à tona. As imagens mostram que tudo ocorreu quando o ex-casal de namorados estava em um bar no bairro do Marco, em Belém. As agressões teriam sido motivadas por ciúmes da parte de Diego.

Conforme as imagens, a vítima foi agredida no rosto e chegou a cair no chão. Outras pessoas se aproximaram e impediram com que o episódio de violência continuasse.