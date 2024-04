Guarda municipal diz que ‘matava uns 5’ após apreender skate de jovem na praça Santuário

Um vídeo que circula nas redes sociais despertou a revolta de muitos internautas nesta sexta-feira (12). Nele, um guarda municipal afirma que “mataria uns cinco para resolver o problema”, fazendo referência a um grupo de skatistas que costuma frequentar a Praça Santuário, no entorno da Basílica de Nazaré, em Belém, para praticar o esporte e treinar manobras. O caso foi registrado na última quinta-feira (11), após abordagem das equipes da Guarda Municipal de Belém no local.

A declaração teria sido feita durante uma conversa entre o guarda civil, um policial militar e um terceiro homem depois que um dos jovens que estava na praça teve o skate apreendido pelo agente municipal. Segundo informações, o rapaz ainda teria procurado argumentar com o agente para recuperar a prancha, mas não houve acordo. No momento em que ainda tentavam resolver a situação, o skatista filmou uma conversa entre o guarda municipal e os dois outros homens.

“A conversa acabou. Por mim, matava uns cinco para resolver o problema. Ia causar um alvoroço, ia sair na mídia, eu ia preso, mas aí resolvia”, declarou o guarda municipal, que não teve a identidade revelada.

Por meio de nota, a Guarda Municipal de Belém lamentou o ocorrido e informou “que a conduta apresentada pelo agente não condiz com as diretrizes da instituição, que tem como princípios a preservação da vida, a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas”.

A GMB destacou, ainda, que "o servidor já foi identificado e afastado do posto". “A Guarda Municipal vai analisar o vídeo e as circunstâncias do fato para tomar as providências cabíveis”, finaliza o comunicado do órgão.