Guarda Municipal que fazia 'bico' de vigilante é assassinado com a própria arma

Um vigilante de 41 anos foi morto após sair de uma festa em uma casa de shows, em Redenção, no sul do Estado. Manoel Mesquita da Silva, que trabalhava na vigilância no Parque Municipal Ambiental, foi surpreendido e executado com a própria arma, uma pistola 380, na madrugada do último domingo, 3, às próximidades do Terminal Rodoviário da cidade. O assassino fugiu do local levando a arma que tomou da vítima para cometer o crime.

Testemunhas relataram à polícia que Manoel foi seguido e atacado pelas costas. Após tomar a arma do guarda municipal, o acusado atirou várias vezes e depois fugiu tomando rumo desconhecido. Um suspeito, identificado como Fernando Brandão, foi apontado como suposto autor do crime, que teria sido motivado por ciúmes da ex-companheira.

Manoel integrava a Guarda Municipal há 22 anos. A Prefeitura de Rendenção decretou luto oficial de três dias em sua homenagem. A polícia pede a quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito, que está foragido, que entre em contato com o número 181 ou 190, que terá o sigilo garantido.