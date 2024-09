Guarda municipal é executado com 11 tiros no bairro do Telégrafo

O guarda municipal George Charles Fonseca da Silva, de 39 anos, conhecido como 'Caveira 11', foi assassinado na noite desta sexta-feira (6/09) na passagem São Pedro, localizada no bairro do Telégrafo, em Belém. Ele teria ido ao local para visitar as obras da casa do filho na área conhecida como Invasão do Pedregulho, quando foi atingido e morto. Dois homens em uma moto são apontados como os responsáveis pela execução.

George Charles Fonseca da Silva era lotado em Santa Izabel, mas estava afastado da função por motivo de doença. Ele residia próximo à rodovia Arthur Bernardes e estava auxiliando no trabalho de construção da casa do filho. Na noite desta sexta ele havia decidido passar pelo local.

De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios, Lauriedson Mendes, que esteve na cena do crime colhendo as primeiras informações, os assassinos já estariam esperando por ele, que estava acompanhado da esposa no momento, mas ela nada sofreu. A vítima foi alvejada com 11 tiros de pistola .40, todos eles disparados pelas costas, segundo o perito da Polícia Científica Nazareno Melo

Um amigo de George, que também esteve no local, contou à reportagem que ele era uma pessoa divertida e tranquila. "Hoje cedo, por volta das seis e meia da manhã, ele me mandou uma mensagem brincando comigo, me convidando pra gente tomar uma Coca-cola", relatou.

George Charles Fonseca da Silva deixa a esposa e três filhos. A polícia ainda não tem pistas sobre os autores e nem sobre os motivos que teriam levado a dupla a cometer o crime, o que deverá ser desvendado ao longo das investigações, a cargo da Delegacia de Homicídios.