Guarda Municipal de Belém lamenta morte de servidor

A Guarda Municipal de Belém (GMB), neste sábado (23), publicou uma nota de pesar sobre a morte do agente André da Silva Cardoso. O servidor foi baleado na noite desta sexta-feira (22) quando estava entrando na casa dele, no bairro da Cabanagem. Ele ainda foi socorrido, mas morreu durante atendimento no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). O caso segue em investigação.

"A Prefeitura Municipal de Belém lamenta, com profundo pesar e consternação, o falecimento do agente da Guarda Municipal (GMB), André da Silva Cardoso, de 47 anos, nesta sexta-feira, 22. A corporação perde mais um defensor da ordem pública que jurou servir a corporação protegendo a sociedade. A GMB presta suas condolências aos familiares e amigos do agente que, ao longo de 23 anos de serviço deixou exemplo de dedicação ao trabalho", dizia a nota.

Cardoso foi atingido no rosto e nas costas e socorrido. Passou por cirurgia no HMUE, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, a vítima, que estava acompanhado da esposa, foi abordada por um homem, quando estacionava o carro na garagem de casa. “Mesmo sem reagir, o suspeito disparou de quatro a cinco tiros de pistola ponto 40, atingindo o rosto e as costas do GMB. Após os disparos, o autor dos tiros fugiu em uma moto”, informou a Guarda Municipal, por meio de nota.

A GMB declarou, ainda, que todo esforço está sendo feito para capturar o suspeito, com apoio dos demais órgãos de segurança pública, que realizam diligências em toda área da Cabanagem e bairros adjacentes.