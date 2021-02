Guarda Municipal de Belém encerra Operação Carnaval 2021 com mais de 400 denúncias recebidas

A Guarda Municipal de Belém (GMB) encerrou, ao meio dia desta quarta-feira (17), a Operação Carnaval 2021, que iniciou na última sexta-feira (12). Nestes dias, somente o número 153 recebeu mais de 400 denúncias de descumprimento do Decreto Metropolitano, que determina regras sanitárias para conter o avanço da covid-19.

Durante o período, a corporação intensificou ações integradas de segurança e de fiscalização de combate à covid-19 nos distritos de Outeiro, Mosqueiro, Icoaraci e na capital. Por dia, 60 agentes, oito viaturas e doze motocicletas, dos grupamentos de Ações Táticas (GAT), Táticas Com Cães (ATAC), Ronda da Capital (RONDAC), Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e o Operacional foram deslocados para a missão.

“Este ano o foco da operação carnaval foi diferente, por conta da pandemia", explicou o Inspetor Geral da GMB, Joel Ribeiro. Ele afirma que os guardas municipais, integrados com as forças de segurança municipais e do estado, atuaram diuturnamente na segurança para inibir atos de criminalidade e principalmente no cumprimento do Decreto Integrado/N°800, que estabelece regras para o combate à pandemia.

Balanço

Cerca de 700 pessoas foram orientadas pelos agentes da GMB sobre a restrição do uso das praias. Além disso, mais de 100 restaurantes receberam a visita da fiscalização. Nas barreiras educativas na entrada das ilhas de Outeiro e Mosqueiro, 46 motos, 32 vans, 26 ônibus receberam orientações sobre as medidas previstas no decreto.

O balanço apontou, durante o período, seis registros de ocorrências. Em Icoaraci, durante cinco noites a GMB, em conjunto com a Semob e o 10°Batalhão da PMPA, registraram na orla local várias infrações de descumprimento do decreto, como a falta do uso de máscaras, além de aglomerações.

Na terça-feira de carnaval, a força-tarefa encerrou um bloco de carnaval, no Quinta dos Paricás, e uma festa de carnaval, com mais de 50 pessoas, no Rancho Vitória. Neste dia, 21 motos foram notificadas.