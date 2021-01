Grupo ocupa residencial no bairro da Pratinha para cobrar entrega das obras

Um grupo de 300 pessoas realiza uma manifestação no Residencial Viver Pratinha, localizado na rodovia Arthur Bernardes, em Belém, desde as primeiras horas deste sábado (30). Eles, que são mutuários do empreendimento, ocuparam a rua principal do residencial para reivindicar celeridade na entrega do restante dos apartamentos, construídos em parceria pela Caixa Econômica Federal e Prefeitura Municipal de Belém.

A Guarda Municipal está no local acompanhando a manifestação (Filipe Bispo)

Segundo os manifestantes, o residencial começou a ser construído há doze anos e desde então o grupo de mutuários aguarda pela entrega dos apartamentos. Neste momento, uma comissão está conversando com Michel Sodre, diretor geral da Secretaria Municipal de Habitação.

A Guarda Municipal de Belém está no local. A manifestação é pacífica.

