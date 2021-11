'Somente a Verdade': série documental do Grupo Liberal vai ao ar nesta quinta (11)

O Grupo Liberal lança um novo produto de comunicação na noite desta quinta-feira (11). O portal OLiberal.com trará na área de vídeos LibPlay, a série documental inédita "Somente a Verdade - Histórias de Polícia". Para a estreia, estão programados cinco mini documentários sobre casos policiais que marcaram Belém e o Pará, com cobertura jornalística dos veículos de comunicação da empresa. Será um episódio a cada mês.

CONFIRA O TEASER:

A iniciativa integra as comemorações pelo aniversário de 75 anos do jornal impresso O Liberal, celebrado no próximo dia 15 deste mês. O primeiro episódio da série será "São José e os libertos - a história de Ninja". O episódio estará disponível às 23h.

O filme trará a história do espaço São José Liberto, um presídio até o ano de 1998, e a rebelião com a violenta morte do detento mais conhecido do lugar, José Augusto Viana David, o "Ninja". Essa rebelião, aliás, foi crucial para a desinstalação da penitenciária e transformação no atual Polo Joalheiro.

A produção conta em detalhes os relatos dos bastidores por quem acompanhou de perto a rebelião, como a diretora do presídio na época, Giani Salzer; do agente prisional que fez parte do motim, Favacho; e com jornalistas como o repórter Dilson Pimentel e o fotógrafo Cristino Martins.

"O jornalismo de O Liberal é referência de credibilidade e inovação, com conteúdo em diferentes plataformas e em multitelas. Esta série é mais uma iniciativa, estamos avançando para oferecer mais conteúdo ao nosso assinante, leitor e internauta”, frisa o diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, Daniel Nardin.

Produção reforça marca da inovação do Grupo Liberal

A série Somente a Verdade do Grupo Liberal tem como produtora a agência REC e Pascoal Gemaque, como jornalista responsável pelo roteiro, apuração e edição, além de Vinícius Macêdo na produção. "Apesar de ter a internet, demorou um tempo para documentar tudo. Mesmo conseguindo várias informações, buscamos a melhor fonte, que foram as pessoas que vivenciaram os fatos. Durante as entrevistas, muitos relatos se tornaram inéditos e tivemos que modificar o roteiro original", pontua Pascoal.

Um dos momentos mais tensos da rebelião que levou ao fim do presídio São José Liberto (Reprodução LibPlay)

Por quase 20 anos, Dilson Pimentel fez parte da editoria de polícia e conta que, na época, os desafios eram enormes. Sem redes sociais, o trabalho era feito, essencialmente, com dezenas de fontes nas ruas. "Eu já fiz muitas reportagens sobre casos que ganharam grande repercussão, mas por algum motivo que até hoje não consigo explicar, eu lembro até o nome completo do Ninja e a prisão dele que resultou numa operação com vários estados", relata o repórter.

Na ocasião, também estava presente o fotógrafo Cristino Martins e ele contou que noticiou outras ações do assaltante até a morte dele na rebelião. As fotos do Cristino Martins ganharam repercussão nacional. "Estou há 30 anos trabalhando como repórter fotográfico de O Liberal e as cenas que vivenciei naquele dia me marcaram profundamente. Até hoje, o desafio para cobrir assuntos policiais é enorme porque estamos lidando com pessoas arrogantes, que cometeram diversos crimes, mas precisamos realizar o nosso trabalho com respeito e verdade", pontua Cristino.

Nos próximos episódios, entre os diferentes casos que serão abordados na primeira e nas temporadas seguintes, está a história de Quintino da Silva Lira, a morte do então deputado Paulo Fontelles, do deputado João Batista, o caso dos "irmãos Mapará", o "Monstro da Ceasa", entre tantos outros.