Grupo de surfistas é retirado pela PM da praia do Atalaia, em Salinas

Um grupo de surfistas que estava na praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste paraense, foi retirado da areia por policiais militares neste sábado (13). Eles foram orientados a praticar o esporte nos dias permitidos, e tiveram as pranchas recolhidas.

Apesar do decreto publicado na última semana pela Prefeitura de Salinópolis, que autorizava o acesso às praias, o governo do Estado fez valer a determinação de fechamento de praias e balneários de sexta à segunda-feira e feriados.

De acordo com o governo, as medidas restritivas se basearam em dados científicos do comitê técnico da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) e da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA).

A PM informou que após a apresentação, o grupo foi orientado a praticar o esporte nos dias permitidos. O material recolhido foi devolvido e os envolvidos liberados. Segundo o governo, as fiscalizações permanecem em cumprimento ao decreto estadual.