Grupamento Fluvial recupera barco em menos de uma hora após o furto

O Grupamento Fluvial (GFlu) e a Delegacia de Polícia Fluvial (DPFlu) conseguiram recuperar uma embarcação furtada em menos de uma hora após o crime. A embarcação SY tem 1,3 metro de altura e 8 metros de comprimento. Estava ancorada no porto de um empreendimento na baía do Guajará. O furto ocorreu na madrugada desta quarta-feira (20), aproximadamente às 3h. Ninguém foi preso, por enquanto.

O barco foi encontrado próximo à ilha da Barra, na área insular de Belém, sem ninguém no interior. Possivelmente, apenas duas pessoas estão envolvidas no furto, que foram confundidos com funcionários da empresa. A suspeita é de que a embarcação tenha encalhado após ter sido levada do porto particular. Abandonaram antes que fossem encontrados. Acabaram não levando nada de valor de lá, como equipamentos de pesca e combustível.

Arthur Braga, titular da GFlu, diz que a embarcação foi encontrada à deriva. "Assim que foi tomado conhecimento do ocorrido, foram acionados a DPFlu e os agentes do GFLu, que estavam em deslocamento no sentido Breves-Belém. O comandante que seguia viagem tendo como ponto de partida a cidade marajoara, informou que havia visto a embarcação encalhada, e que, muito provavelmente, após terem encalhado os envolvidos temeram ser encontrados pela fiscalização, que é sempre presente nos rios, e decidiram abandonar o barco", informou.

O GFlu integra também a força-tarefa montada para garantir a fiscalização nos portos e nas embarcações de passageiros entre os estados do Pará e Amazonas, a fim de impedir a entrada de pessoas oriundas do Estado vizinho em território paraense, como medida preventiva à proliferação da covid-19. A determinação do Governo do Pará, por meio de mudanças no Decreto 1.273/2020, foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 14 de janeiro.