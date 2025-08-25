Grávida de quatro meses é agredida por homem no meio da rua no interior de SP

Uma jovem de 18 anos, grávida de quatro meses, foi vítima de uma agressão no meio da rua, na madrugada de sábado (23), em General Salgado, interior de São Paulo. A mulher foi atacada com socos, chutes e puxões de cabelo por um homem.

De acordo com a imprensa local, a violência teve início após a mulher reclamar do motorista, que passou em alta velocidade próximo a ela e seus amigos.

O crime foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que o homem desce do carro e inicia as agressões contra a jovem.

No momento do ataque, a vítima retornava de uma lanchonete acompanhada por dois amigos, que não tentaram conter o agressor.

Ainda acordo com os registros feitos, as agressões só pararam quando a mulher do agressor conseguiu segurá-lo. Em seguida, o homem entrou no veículo e fugiu do local. Até o momento, o suspeito não foi localizado pela polícia.

A grávida sofreu ferimentos e hematomas, sendo socorrida e encaminhada ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico e foi liberada. De acordo com informações preliminares, o bebê passa bem.