Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Grávida de quatro meses é agredida por homem no meio da rua no interior de SP

Imagens de câmeras de segurança registraram a agressão; o caso ocorreu na madrugada de sábado (23), em General Salgado

O Liberal
fonte

Grávida é agredida com socos, chutes e puxões de cabelo (Foto: Reprodução via G1)

Uma jovem de 18 anos, grávida de quatro meses, foi vítima de uma agressão no meio da rua, na madrugada de sábado (23), em General Salgado, interior de São Paulo. A mulher foi atacada com socos, chutes e puxões de cabelo por um homem.

De acordo com a imprensa local, a violência teve início após a mulher reclamar do motorista, que passou em alta velocidade próximo a ela e seus amigos.

O crime foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que o homem desce do carro e inicia as agressões contra a jovem.

No momento do ataque, a vítima retornava de uma lanchonete acompanhada por dois amigos, que não tentaram conter o agressor.

Ainda acordo com os registros feitos, as agressões só pararam quando a mulher do agressor conseguiu segurá-lo. Em seguida, o homem entrou no veículo e fugiu do local. Até o momento, o suspeito não foi localizado pela polícia.

A grávida sofreu ferimentos e hematomas, sendo socorrida e encaminhada ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico e foi liberada. De acordo com informações preliminares, o bebê passa bem.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

brasil

grávida agredida

são paulo
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TRÁFICO DE DROGAS

Mais de 175 kg de skunk são apreendidos dentro de carro em Itaituba

A ação ocorreu após denúncias sobre o carregamento de drogas

25.08.25 9h33

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Mulher é golpeada com gargalo de garrafa em tentativa de feminicídio em Paragominas

O crime ocorreu na manhã de domingo (24) e a vítima foi socorrida para o hospital da região

25.08.25 8h37

SEFA

No Pará, fiscalização apreende R$ 138 mil em máquinas vindas de São Paulo

Ao todo, 1.033 itens, entre filtros, componentes e acessórios, foram retidos pela equipe de fiscalização, em São Geraldo do Araguaia

24.08.25 17h22

HOMICÍDIO

Jovem é morto após briga por lata de cerveja em Monte Alegre; suspeito é preso

O crime ocorreu na madrugada de sábado (23)

24.08.25 12h18

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em bar na Cidade Velha, em Belém

O crime ocorreu na noite de sábado (23), na Avenida Almirante Tamandaré

24.08.25 8h23

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Mulher é golpeada com gargalo de garrafa em tentativa de feminicídio em Paragominas

O crime ocorreu na manhã de domingo (24) e a vítima foi socorrida para o hospital da região

25.08.25 8h37

POLÍCIA

Homem é atingido por tiro no bairro da Marambaia

Tiro acertou na cabeça de homem que ficou deitado no chão ainda consciente aguardando atendimento

23.08.25 19h49

TRÁFICO DE DROGAS

Mais de 175 kg de skunk são apreendidos dentro de carro em Itaituba

A ação ocorreu após denúncias sobre o carregamento de drogas

25.08.25 9h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda