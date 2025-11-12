Capa Jornal Amazônia
Golpistas atacam com sites falsos sobre a COP 30, em Belém

As páginas traziam informações relacionadas, por exemplo, a hospedagens e até mesmo a trabalho voluntariado para o evento que acontece em Belém até o dia 21 deste mês

O Liberal
fonte

(Divulgação)

Golpistas criaram cerca de 30 sites falsos sobre a COP 30 com o objetivo de roubar dados dos internautas e cometer crimes online. As páginas traziam informações relacionadas, por exemplo, a hospedagens e até mesmo a trabalho voluntariado para o evento que acontece em Belém até o dia 21 deste mês.

João Brasio, especialista em cibersegurança e CEO da Elytron Cybersecurity, alerta que ainda precisamos consolidar uma cultura de segurança digital cotidiana, apesar de contarmos com profissionais e empresas de ponta no país. “Esses golpes revelam menos uma falha técnica e mais uma fragilidade cultural em relação à atenção e aos processos digitais. A tecnologia evoluiu, mas o comportamento ainda precisa acompanhar esse avanço”, diz Brasio.

Com base no levantamento da Kaspersky, empresa russa de tecnologia especializada em segurança digital, o especialista destaca ainda a necessidade de coordenação entre o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), a Polícia Federal e empresas privadas. “Hoje o Brasil ainda sofre com uma grande fragmentação regulatória, onde cada setor adota suas próprias regras. Um marco nacional bem estruturado pode trazer clareza, incentivar a cooperação público-privada e fortalecer a capacidade de resposta a incidentes”, complementa.

Outro ponto fundamental é estimular a formação de novos profissionais e garantir investimentos sustentáveis em defesa cibernética. Para o CEO da Elytron Cybersecurity, o fortalecimento da cibersegurança passa, antes de tudo, pela educação digital. “Desde o cidadão comum até as lideranças de grandes empresas e órgãos públicos. Segurança é um ecossistema, e a vulnerabilidade de um ator pode comprometer toda a cadeia”.

“Por fim, é preciso enxergar a cibersegurança como um investimento contínuo, e não como um projeto pontual. Com educação, cooperação e investimento constante, o Brasil tem todas as condições de deixar de ser um dos países mais visados por ataques para se tornar referência em resiliência digital na América Latina”, conclui o especialista em segurança digital.

A seguir, Brasio aponta os principais pontos de vulnerabilidade digital em eventos de grande porte:

• Sistemas de credenciamento, considerados a “porta de entrada” das delegações e autoridades;

• Serviços de tradução simultânea e transmissões online, que podem ser suscetíveis à disseminação de mensagens falsas ou alarmistas;

• Aplicativos e plataformas de streaming, que exigem criptografia e monitoramento em tempo real;

• Certificações e auditorias internacionais, necessárias para garantir padrões globais de segurança;

• Delegações de alto risco e cobertura midiática internacional, que elevam o nível de ameaça.

A Redação Integrada de O Liberal procurou as autoridades para comentarem o assunto e aguarda retorno. 

