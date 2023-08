Garoto de 5 anos morre ao ser atingido por tiro na cabeça em Marabá

Um menino de apenas cinco anos morreu, na tarde desta quarta-feira (30), por volta 16h30, em Marabá, no sudeste paraense, ao ser atingido por um tiro na região da cabeça. O caso foi registrado na rua São Pedro, bairro Santa Rosa, Núcleo Marabá Pioneira. Informações preliminares divulgadas pela polícia à imprensa local apontam que o disparo teria sido feito por um adolescente de 17 anos, o qual estaria brincando com uma arma de fogo. O armamento teria disparado de maneira acidental e acabou matando o garoto. Após isso, o suspeito teria fugido. Até por volta das 21h40 desta quarta, ele ainda não tinha sido localizado.

De acordo com informações divulgadas pelo site Debate Carajás, também existe uma segunda versão para o ocorrido. Segundo o site, o disparo​ teria sido realizado intencionalmente por parte do adolescente. Não há confirmação sobre quem seria a pessoa responsável pela arma.

Ao portal Debate Carajás, o delegado Vinícius, Superintendente de Polícia Civil do Sudeste do Pará, afirmou que uma equipe da Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana estava no local de crime para iniciar as investigações sobre o episódio. A Polícia Civil realiza buscas para localizar o adolescente que teria se evadido do local.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Pará, por meio de sua assessoria de imprensa, para checar mais informações sobre o caso, mas ainda não teve retorno.