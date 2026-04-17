Garimpos e serrarias ilegais são fechados em operação na Terra Indígena Kayapó, no sudeste do Pará

Garimpos e serrarias ilegais foram identificados e fechados na Terra Indígena Kayapó, na região de Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará. A ação foi realizada nesta sexta-feira (17/4) pela Polícia Federal em conjunto com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e a Força Nacional.

O objetivo da operação é combater a exploração irregular de madeira e identificar garimpos ilegais ativos. Conforme a PF, durante a ação, foram identificados dois garimpos ativos e localizadas serrarias móveis contendo madeira já processada e pronta para embarque. Além disso, um caminhão utilizado no transporte irregular foi encontrado no local. No momento da chegada das equipes, não havia trabalhadores na área.

Também foram identificados e inutilizados no local dois equipamentos do tipo escavadeira, um trator empregado na extração de madeira e duas motos utilizadas no apoio logístico às atividades ilícitas.

A operação reforça o compromisso das instituições envolvidas no enfrentamento aos crimes ambientais em áreas protegidas e integra o conjunto de ações permanentes da Polícia Federal voltadas à repressão à exploração ilegal de recursos naturais em terras indígenas.