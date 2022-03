Garimpeiros interditam Transamazônica, no km 118, em Itaituba

A BR-230, mais conhecida no Pará, como a rodovia Transamazônica, foi totalmente interditada por garimpeiros, neste final de tarde, de quarta-feira (16), na altura do município de Itaituba, no sudoeste do Pará. Os garimpeiros protestam contra ações do governo federal em áreas que eles utilizam para o garimpo de minérios na região.

A informação da interdição total da rodovia federal foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal,às 18h15, desta quarta-feira.

Os rodoviários federais informaram inclusive que o bloqueio total começou às 16h45, no km 1118, da Transamazônica, no município de Itaituba. Os manifestantes utilizam faixas de pano com dizeres contra ações do Ibama e ICMBio, que tentam impedir a atividade de garimpo em áreas de preservação.

O grupo que ocupa toda a faixa da Transamazônica, no km 118, se denomina Garimpeiros Independentes do Tapajós. Eles só permitem a passagem de carros oficiais e de ambulâncias.

A PRF tenta desobstruir a pista, pedindo o fim da interdição, mas admite que não há previsão da manifestação terminar. Os policiais rodoviários federais seguem no local tentando dialogar com os garimpeiros.