Garimpeiro ligado ao PCC morre e outros dois são presos pela PM em Marabá

O garimpeiro Jesiael da Silva Lucena, de 26 anos, morreu em confronto com uma guarnição do 23º Batalhão da Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira (13). A morte ocorreu em uma área conhecida como mata do Rio Azul, no município de Marabá, distante 80 quilômetros do centro de Parauapebas, também no sudeste do Pará. Com informações dos sites Debates Carajás e Native News Carajás.

Na ação policial, outros três homens, que estavam na área explorando um garimpo no Rio Azul, foram detidos e, conforme a polícia do 23º BPM, um deles conseguiu fugir.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi chamada pelo supervisor de segurança da empresa de vigilância que presta serviços de guarda florestal para uma mineradora em Marabá. Ele não teve o nome divulgado.

Garimpeiros seriam do Primeiro Comando da Capital (PCC)

Foi o supervisor de segurança que relatou à PM que os vigilantes estavam sendo ameaçados por garimpeiros, que atuam de modo clandestino e se apresentam como integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo o vigilante, os homens estavam minerando dentro da área de conservação ambiental. Uma guarnição do 23º BPM foi ao local e montou um posto de observação. Os PMs identificaram que havia seis homens no garimpo ilegal, três deles com espingardas.

A PM informou que dois homens do grupo, identificados como Alexandre Soares da Conceição e Guilherme Pereira da Costa, se aproximavam da margem do Rio Azul, próximo do local em que a guarnição estava de campana, e então a PM deu voz de prisão.

Morte, fuga e prisões

De acordo com a PM, ao receber a voz de prisão, Jesiael da Silva deu um tiro na direção dos policiais, que revidaram e alvejaram Jesiael. Nesta hora, um dos garimpeiros conseguiu fugir pela mata fechada.

A PM conseguiu prender Thiago Pereira de Sousa e Joadson Silva Lucena, irmão de Jesiael. No local foram apreendidos duas espingardas de fabricação caseira, chamadas na região de “por fora”. Também foram apreendidos uma sacola contendo balas de chumbo e de ferro, pólvora, espoleta e 59 gramas de maconha.

Pagaram fiança e foram liberados

Jesiael foi levado para o Hospital Municipal de Parauapebas, mas morreu. Os presos e o material apreendido foram apresentados na 20ª Seccional Urbana de Parauapebas. A polícia informou que os suspeitos foram ouvidos e indiciados, mas pagaram fiança e foram liberados para responder o inquérito policial em liberdade.