Gari morre após ter corpo arrastado e dilacerado por carreta na BR-230, em Marabá

O gari Artus Araújo Fonseca, de 21 anos, morreu após ter o corpo arrastado e dilacerado por uma carreta na BR-230, conhecida como Rodovia Transamazônica, na tarde de terça-feira (6/8), em Marabá, no sudeste do Pará. A vítima estava na garupa de uma moto, conduzida por um colega de profissão. De acordo com as autoridades, além da moto e carreta, uma caminhonete se envolveu no sinistro.

VEJA MAIS

Para o portal Correio de Carajás, o motociclista, identificado apenas como Kauenderson, alegou que tinha parado o veículo atrás da caminhonete quando a carreta veio, bateu no guidão da moto e a puxou para o chão. Nesse momento, os dois ocupantes da motocicleta caíram na via. Kauenderson ainda disse que tentou salvar Artus, o puxando pela perna, mas não conseguiu. A vítima foi arrastada por quase 300 metros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local do acidente. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Em nota, a Prefeitura de Marabá e o Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá (SSAM) lamentaram a morte de Artus, agente de conservação do município. “Neste momento de luto, a gestão municipal deseja conforto aos corações de familiares, amigos e colegas de trabalho”, informou.