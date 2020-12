Galpão desaba e deixa três pessoas feridas em Outeiro

Uma breve chuva acompanhada de forte ventania resultou no desabamento de um galpão no distrito de Outeiro, na região metropolitana de Belém. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (3), dentro de uma empresa de transporte rodofluvial e logística localizada na Estrada do Outeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, que atendeu a ocorrência, três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança que recebeu atendimento médico ainda no local e foi liberada em seguida. As outras duas vítimas foram encaminhadas para o hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

No local, é possível ver que a estrutura metálica ficou completamente destruída no galpão que houve o desabamento. Outra, entretanto, ficou apenas parcialmente afetada. Ainda segundo informou o Corpo de Bombeiros, parte da estrutura do galpão ficou comprometida e a área precisou ser isolada. O caso ainda não foi registrado na Polícia Civil.

O caminhoneiro Cleber Moraes, de 32 anos, conta que estava no galpão no momento em que uma forte ventania teve início, e algumas telhas e parte da estrutura montada para descarregamento e armazenamento de mercadorias começou a cair. "Nunca vi isso. Quando vi as coisas começaram a cair, as telhas estavam voando", conta ele, que não se feriu no acidente.

Outra funcionária do local, que preferiu não se identificar, revelou à reportagem que pelo menos dois galpões foram afetados. No momento em que o acidente ocorreu, algumas pessoas tentaram se abrigar em um container transbordo, usado para descarregar mercadoria de uma carreta para outra.

Apesar do susto e dos ferimentos, não houve nenhum óbito. A empresa preferiu não se manifestar sobre o ocorrido.