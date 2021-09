Polícia Civil apreende adolescente por furto cinematográfico em concessionária de Belém

Um adolescente foi apreendido, nesta sexta-feira (17), pela Polícia Civil do Pará, em Mosqueiro (distrito de Belém), como sendo o possível autor do roubo de um veículo de mais de R$120 mil de uma concessionária no bairro do Marco, em Belém. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (16).

REVEJA O MOMENTO QUE ELE SAI COM O CARRO DA CONCESSIONÁRIA

"O adolescente foi apresentado na Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), em Belém, e está à disposição da justiça", informou a Polícia Civil do Pará por meio de nota à imprensa.

Resta saber como o adolescente chegou até o carro para então cometer o ato infracional, que arrebentou as vidraças da concessionária de veículos.

O caso, inclusive, virou campanha publicitária da loja de veículos em questão, que aproveitou para "vender seu peixe", exaltando o sistema de desligamento automático de veículos em caso de roubo.

O carro, inclusive, foi encontrado cerca de 50 minutos depois, abandonado com os pneus furados na Rua do Fio, noa bairro do Una.