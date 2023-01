Funcionários de fazenda são presos por posse ilegal de arma de fogo no Pará

A Polícia Federal prendeu duas pessoas por posse ilegal de arma, em Medicilândia, sudoeste paraense, na terça feira-feira (17). Com eles, foram apreendidas espingardas calibre 12 e calibre 28 e munições. A ação foi durante uma investigação de denúncia sobre trabalho em condição análoga à escravidão — que acabou não se confirmando. O Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) participaram da operação.

As denúncias foram recebidas, inicialmente, pelo MPF de Altamira na segunda-feira (16). Uma pessoa alegou ter sido vítima de trabalho análogo à escravidão numa fazenda a 35 quilômetros do centro de Medicilândia, de onde teria saído com muita dificuldade. Os relatos eram de restrição da liberdade, dívidas impostas pelo empregador, jornada de trabalho extensa e falta de equipamentos de proteção individual.

Diante dos riscos, o MPF acionou a PF, para dar apoio investigativo e operacional, além da PRF para apoio operacional. Chegando ao local – com criação de três mil cabeças de gado - não foram confirmadas as denúncias de trabalho análogo à escravidão. Por outro lado, alguns trabalhadores que estavam no local manifestaram o desejo de deixar a fazenda. A PF intermediou o contato com o administrador da fazenda, que estava em Medicilândia. Imediatamente um acordo foi feito.

Durante a fiscalização, duas armas de fogo foram encontradas pela PRF, em posse de dois funcionários da fazenda. Por isso, foi dada voz de prisão aos empregados da fazenda. Por não se tratar de crime federal, a PRF apresentou os presos e as armas na Delegacia de Polícia Civil de Medicilândia.

O administrador da fazenda foi orientado a comparecer à Delegacia da Polícia Civil para dar assistência aos seus funcionários e acabou pagando a fiança deles, que responderão a processo em liberdade.