Funcionário morre em acidente na mina Salobo em Marabá, no sudeste paraense

Um homem morreu durante um serviço de manutenção na mina Salobo, da Vale, em Marabá, sudeste do Pará. Claudio Sales Maia Júnior, de 23 anos, não resistiu a um acidente de trabalho ocorrido na manhã do último domingo (13). O rapaz trabalhava para uma empreiteira da Vale, a Komatsu, que realiza manutenção e montagem de equipamentos de mineração e é bastante conhecida pela fabricação de tratores.

De acordo com o portal Correio de Carajás, um grupo de funcionários estava trocando um cilindro de elevação de um trator de esteira D-475 no momento em que tudo ocorreu. Com o cenário montado, haveria duas possibilidades para o acidente: na primeira, Cláudio teria caído de uma certa altura e, na segunda, um cilindro teria caído por cima dele.

Em nota, a Komatsu lamentou o ocorrido e disse que "presta solidariedade à família, a quem está dando o suporte necessário, amigos e colegas de trabalho". O comunicado ressaltou ainda que "a empresa está empreendendo todos os esforços para elucidar as causas do acidente, que estão sendo investigadas".

A mineradora Vale também se manifestou sobre o ocorrido por meio de nota. "O empregado recebeu atendimento médico de urgência, mas não resistiu e faleceu. A Vale está acompanhando o caso junto com a contratada para apurar as causas da ocorrência e se solidariza com a família e os colegas do empregado", finalizou o texto.