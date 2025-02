Funcionário e cliente são obrigados a deitar no chão durante assalto à loja de celulares

Uma loja de celulares foi alvo de um assalto na tarde desta terça-feira (18), em Bragança, no nordeste do Pará. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação do criminoso, que rendeu funcionários e um cliente para roubar diversos aparelhos telefônicos.

De acordo com as imagens, o crime ocorreu por volta das 17h. O suspeito chegou ao local e encontrou a porta trancada. Um funcionário foi até a entrada e abriu para que ele entrasse. Já dentro da loja, o homem fingiu interesse pelos produtos expostos na vitrine antes de sacar uma arma da cintura.​

O criminoso seguiu em direção ao balcão e rendeu dois funcionários, levando-os para outro compartimento da loja, onde estavam mais um funcionário e um cliente. Em seguida, ordenou ao cliente e um dos funcionários que se deitassem no chão. Com a arma em punho, obrigou um segundo funcionário a colocar vários celulares em uma mochila. O assaltante ainda pegou mais aparelhos de outra vitrine antes do fim da gravação, que não mostra o desfecho do crime.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com as polícias Civil e Militar para obter mais informações sobre a ocorrência, mas, ainda não obteve retorno.