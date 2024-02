Funcionário de funerária que levava corpo do Pará ao estado de Goiás morre em acidente na BR-153

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um grave acidente de trânsito registrado na madrugada do último domingo (4), na BR-153, no perímetro urbano de Guaraí, no estado do Tocantins. A vítima foi identificada como Augusto Hilário. Ele era funcionário de uma funerária sediada em Goiás e, na ocasião, fazia o traslado do corpo de Gustavo Xollers, morto em um acidente de trânsito no município de Redenção, ocorrido no dia 25 de janeiro, para a cidade de Iporá (GO).

Além de Augusto Hilário, Quismacley Luís também estava no carro da funerária no momento do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles colidiram de frente com um carro de passeio. Quismacley Luís ficou gravemente ferido e foi socorrido para um hospital. O hospital chegou a trocar os nomes dos trabalhadores, causando uma confusão entre familiares e amigos.​

Gustavo estava em Redenção e andava de moto com Wilton Gomes quando colidiram com um carro. Wilton morreu na hora, enquanto Gustavo foi socorrido. Ele ficou internado até que não resistiu e teve a morte confirmada no último sábado (3). As investigações sobre o acidente estão sendo conduzidas pela Polícia Civil do Pará.

Em nota, a funerária Pax Brasileira disse que está de luto e assegurando todo o suporte necessário aos familiares dos envolvidos. Com informações do site Fato Regional.