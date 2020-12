Funcionário da Segup é vítima do golpe do 'Chapolin' na Sacramenta

Um servidor estadual da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (Segup) foi vítima do golpe do "Chapolin'' no bairro da Sacramenta, em Belém. O servidor público, que não teve o nome divulgado, foi vítima do aparelho ao estacionar o carro dele em uma galeria de lojas populares na rua Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, em Belém. No Boletim de Ocorrência do último dia 25 de novembro, a vítima registrou que "perdeu vários pertences que estavam dentro do veículo''.

O caso foi registrado como furto qualificado na 1ª Seccional Urbana da Sacramenta.

O "Chapolin" é um tipo de controle remoto já conhecido entre os criminosos, que ao ser acionado próximo a um veículo, ele bloqueia o sinal do alarme e impede que as portas sejam trancadas pelo controle remoto da chave.

MAIS SOBRE O CHAPOLIN

Na prática, a pessoa estaciona o carro, tranca as portas e acredita que está tudo certo, mas não está. Isso porque, com o dispositivo em mãos, os ladrões bloqueiam o sinal do alarme e roubam os carros. Foi exatamente o que aconteceu com o funcionário da Segup, na Sacramenta.

Nesta terça-feira (2), o homem identificado como Igor Travassos foi apresentado na Seccional da Sacramenta, acusado de ser receptador de objetos roubados com o uso do aparelho. Ele estava com um aparelho celular roubado e responderá inquérito.

Igor Travassos já tem duas passagens pela polícia pelo crime de furto qualificado e uma vez por roubo circunstanciado. Atualmente, ele estava em liberdade provisória, aguardando a conclusão dos processos.