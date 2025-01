Força Tarefa prende membros de organização criminosa nacional

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PA) cumpriu quatro mandados de prisão e oito de busca e apreensão na Operação Manzuá. São investigados suspeitos de integrar uma organização criminosa de alcance nacional. A operação começou na quarta (8) e terminou nesta quinta (9).

Por volta das 21h30 de quarta-feira, um dos alvos foi preso quando desembarcava de balsa em porto no bairro do Guamá, vindo do município de Gurupá. Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.

Já nesta quinta-feira, foram realizadas prisões nos municípios de Ananindeua, Xinguara e Santa Izabel do Pará, com apoio da Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, além da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP). Esse último mandado de prisão foi cumprido contra um alvo que já estava preso, pelo crime de tortura. Também hoje, foram cumpridos mais cinco mandados de busca e apreensão. Todas essas medidas cautelares foram expedidas pela Vara de Combate ao Crime Organizado.

Os alvos têm diversas funções na organização criminosa, como “torre” (espécie de gerente em um bairro ou cidade), orientador, conselheiros de missões, fornecedores e outras.

A operação é parte das ações contínuas da FICCO/PA no combate ao crime organizado no estado. A investigação teve início em abril de 2024, com a prisão de um membro do Comando Vermelho, apontado como líder da facção na cidade de Tomé-Açu, no nordeste paraense. Os mandados de busca e apreensão tiveram participação do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), do Núcleo de Apoio à Investigação de Redenção, da Polícia Federal em Santarém e Polícia Civil em Parauapebas, Xinguara, São João de Pirabas e Gurupá.

A FICCO/PA é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal (PF), pela Polícia Civil do Pará (PC/PA) e pela SEAP. Sua principal missão é realizar ações conjuntas e coordenadas no combate ao crime organizado, com foco no tráfico de drogas e nas facções criminosas que operam na região.