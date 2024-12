Força-tarefa da PRF e MPT resgata três trabalhadores em condições análogas à escravidão no Pará

Durante os dias 4 e 9 deste mês, três trabalhadores submetidos a condições degradantes foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Ministério do Trabalho (MPT) nas imediações de uma fazenda no município de São Félix do Xingu, no sul do Pará. A ação fez parte da operação “Eleutheria CXXXIV”, que tem foco no combate ao trabalho análogo à escravidão.

De acordo com a PRF, os trabalhadores foram encontrados realizando obras em uma ponte na zona rural, sem acesso a direitos trabalhistas básicos, medidas de segurança ou condições mínimas de saúde. Além disso, foi identificado um adolescente em situação irregular de trabalho na sede de uma fazenda.

VEJA MAIS

A operação contou com uma força-tarefa integrada por Auditores Fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), uma Procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT), uma Defensora Pública da União (DPU), agentes da PRF e da Polícia Federal. O objetivo foi garantir a retirada imediata dos trabalhadores explorados, assegurar seus direitos trabalhistas e oferecer assistência necessária.

O combate ao trabalho análogo à escravidão é fundamental para proteger os mais vulneráveis e responsabilizar os infratores. Segundo as autoridades, operações como a Eleutheria CXXXIV também são feitas para conscientizar a sociedade sobre a gravidade dessa violação de direitos humanos e reforçar a necessidade de ações contínuas e articuladas.

Denuncie

Trabalho análogo à escravidão é crime e pode ser denunciado por qualquer cidadão. A colaboração da sociedade é crucial para erradicar essa prática no Brasil.