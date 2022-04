Força da chuva faz meio-fio ceder na BR-316, no sentido Benevides - Santa Izabel

A BR-316 é o único acesso pelo modal rodoviário para a entrada e saída da capital paraense. Um vídeo circula nas redes sociais, nesta tarde de segunda-feira (4), com um cidadão mostrando que o asfalto está cedendo na via, que corre o risco de ficar interditada no sentido Benevides / Santa Izabel, municípios da Região Metropolitana de Belém (RMB). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa, porém, que não há pontos de interdição na rodovia, até então.

A reportagem aguarda retorno da Prefeitura Municipal de Santa Izabel sobre a situação na BR-316, pois também há vídeos circulando na internet, mostrando um trecho do bairro Jardim das Acácias, no município, completamente tomado pelas águas, inclusive, neste vídeo, se vê uma moradora entrando em uma canoa, conduzida por dois homens que utilizam remos e seguem com a pequena embarcação pela rua que virou um rio.