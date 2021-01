Foragido que estava entre sobreviventes de acidente com ônibus no Paraná é preso

Um dos sobreviventes do acidente com um ônibus de turismo no Paraná é foragido da Justiça e foi reconhecido na lista dos passageiros. Silas Gomes Brito foi preso na quinta-feira (28), em uma ação integrada da Polícia Civil do Pará e de Santa Catarina, por meio da Polícia Interestadual (Polinter), que deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra ele, pelo crime de roubo com arma de fogo, ocorrido em agosto de 2020, no distrito de Marudá, município de Marapanim, nordeste do estado.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Marapanim, em outubro de 2020. Silas foi preso em Itapema, no estado de Santa Catarina, após um trabalho investigativo da Polinter.

Silas estava entre os 53 passageiros do ônibus de turismo que saiu de Ananindeua, no Pará, na noite de sexta-feira (22), e capotou na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na manhã da segunda-feira (25).

"A Polinter atua em diversas frentes de trabalho e uma delas é a relação de comunicar e investigar as ordens judiciais que estão em aberto. Neste caso, consegui de forma efetiva nos comunicar com as autoridades policiais do Paraná e dar cumprimento ao mandados", destacou o delegado Eloi Nunes, titular da Polinter.

O crime

Conforme informou a Polícia Civil, o crime ocorreu em setembro de 2020. Na ocasião, Silas e mais dois suspeitos entraram em uma residência de veraneio no distrito de Marudá. Segundo a denúncia, o trio invadiu a casa e, com uso de arma de fogo e ameaças, roubaram pertences dos proprietários e familiares que estavam no local.

A Polícia Interestadual atua vinculada à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE) e tem por finalidade manter a comunicação entre a Polícia Civil do Pará e órgãos policiais da União e demais estados. Entre as principais demandas do órgão, destacam-se os cumprimentos de mandados de prisão, análises de dados, localização para a realização de diligências e capturas de acusados, assim como aplicar a execução das cartas precatórias judiciais vindas de outros estados.