Foragido por roubo a banco e latrocínio é recapturado na TransCastanhal, no Pará

Um foragido da Justiça foi preso na última quarta-feira (2) durante uma abordagem feita por homens do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) a um veículo que seguia pela rodovia TransCastanhal, no nordeste paraense. Contra o suspeito havia um mandado de prisão expedido pelos crimes de roubo a banco, na modalidade “novo cangaço”, e latrocínio contra um policial militar, ambos praticados no município de Tucuruí, na região sudeste do Estado.

Segundo a Polícia Militar, os agentes que atuam no Posto de Controle Rodoviário (PCRv) do município de Castanhal faziam a fiscalização na via quando abordaram o condutor de um veículo. Durante a checagem de rotina foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, que recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.

Na unidade, foram realizados os procedimentos legais para que o homem fique sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap), aguardando de​cisão do Poder Judiciário.