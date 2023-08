'Bagdá' se entrega após manter esposa e 2 filhos reféns por mais de quatro horas em Castanhal

Jefferson Leite Serafim, conhecido pelo apelido de “Bagdá”, se entregou à polícia após manter a esposa e os dois filhos pequenos reféns, na manhã desta quinta-feira (3), em Castanhal, município no nordeste do Pará. A negociação entre os policiais e “Bagdá”, começou por volta das 6h e só terminou quase quatro horas e meia depois.

Tudo começou quando a Polícia Civil foi cumprir um mandado de prisão contra ele pelo crime de tráfico de drogas. Jefferson não quis se entregar. Os agentes foram recebidos a tiros de fuzil pelo homem, conforme relatado pela PC. Os disparos não acertaram ninguém.

Na ocasião, Jefferson utilizava uma carabina e um revólver usado para manter os três familiares - esposa e os dois filhos - sob poder dele, segundo uma fonte da polícia. O entorno do imóvel onde o homem mantinha as vítimas reféns foi isolado para que as negociações entre a PC e “Bagdá” acontecessem sem serem prejudicadas.

Ele exigiu um colete balístico e a presença da imprensa. Enquanto a família era mantida refém, Serafim abriu uma transmissão ao vivo no perfil da esposa no Facebook, onde exibiu as armas que ele tinha e toda situação de tensão. Esses armamentos foram apreendidos depois que Jefferson se entregou.

Ainda de acordo com a PC, o alvo da ação é faccionado do Comando Vermelho e ocuparia a posição de "torre" na facção criminosa no município de Tailândia, no nordeste do Pará. O Corpo de Bombeiros também foi acionado ao caso.

O homem foi conduzido a Belém pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), onde será ouvido. Os familiares dele mantidos reféns não ficaram feridos, mas, mesmo assim, passaram por atendimento médico.

Por nota, a PC informou que Jefferson é suspeito de homicídio. Após negociação, as vítimas foram liberadas e o suspeito encaminhado para a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, em Belém. A polícia apreendeu duas armas e munições que serão encaminhadas para perícia”, comunicou.